İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı - Son Dakika

AKOM, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı.İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.
İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.
Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: İHA
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