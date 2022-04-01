İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı

01.04.2022 14:13

AKOM akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Açıklamada vatandaş çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

AKOM, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı.İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA 'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı: Tüm Marmara'da etkili olacak

ORTA KARADENİZ'DE DE FIRTINA BEKLENİYOR

Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle... Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da liderler zirvesi)İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle... Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

İstanbul, Marmara, Fırtına, AKOM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement