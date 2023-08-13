İstanbul için Kuvvetli Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul için Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Son Güncelleme: 13.08.2023 10:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli fırtınaya dikkat çekti. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli fırtınaya dikkat çekilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli fırtınanın etkili olması beklenirken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.08.2023 Pazar günü Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul için Kuvvetli Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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