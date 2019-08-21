Son Dakika Haberleri: İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

1 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:00 
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