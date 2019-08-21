İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
1 saat önce
İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul
'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:00
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