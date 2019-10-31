Son Dakika Haberleri: İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Son Dakika Güncel İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Yağışların bugün öğleden sonra etkili olacağı yarından öğleden sonra ise etkisini azaltarak kesileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor" denildi.

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Poyraz Fırtınası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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