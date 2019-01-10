Son Dakika Haberleri: İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

İstanbul DHA - METEOROLOJİ'den İstanbul, Yalova ve Bursa için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
İstanbul DHA - METEOROLOJİ'den İstanbul, Yalova ve Bursa için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara bölgesinin batısında devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cuma günü İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskınlı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:03 Kaynak: DHA

Bursa, Yalova, İstanbul, Güncel
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