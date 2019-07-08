Son Dakika Haberleri: İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması tahmin ediliyor.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:44 Kaynak: AA
Büyükçekmece, Arnavutköy, İstanbul, Çatalca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı Son Dakika! Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı Motorine 15 kuruş indirim geldi Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]