Son Dakika Haberleri: İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:47 
İstanbul, Ekonomi
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