İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
1 saat önce
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:47
'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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