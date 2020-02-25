İstanbul için lodos uyarısı - Son Dakika

İstanbul Valiliği, lodos uyarısında bulundu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak, lodos uyarısında bulundu. Soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşana bileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Marmara bölgesinde lodos fırtınasına dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre; Yarın (Çarşamba) Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(İHA)