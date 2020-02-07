İstanbul için "orta kuvvette" kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul için 'orta kuvvette' kar uyarısı - Son Dakika

İstanbul için "orta kuvvette" kar uyarısı

7 saat önce

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren orta kuvvette kar etkili olacak.

İstanbul için

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren orta kuvvette kar etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde İstanbul genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, önce karla karışık yağmur, ardından da kara dönerek gece boyunca sürecek. Orta kuvvette etkili olacak karın, güney sahillerinde 2-5, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk

hava, pazartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve

don olaylarına neden olabilecek.

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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