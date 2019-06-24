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İstanbul için resmi olmayan sonuçlar açıklandı

1 saat önce

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy aldı.

İstanbul için resmi olmayan sonuçlar açıklandı, System.String[]
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy aldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:53 
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ekonomi
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