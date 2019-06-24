İstanbul için resmi olmayan sonuçlar açıklandı
1 saat önce
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy aldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:53
Yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
4 milyon 741 bin 868 oy aldı.
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