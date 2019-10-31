İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da bugün beklenen sağanağın, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İstanbul'da beklenen yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 kilometre/saat) ile birlikte kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesileceği öngörülüyor.

Oluşabilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara Denizi'nde de rüzgarın kuvvetini artırarak bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.