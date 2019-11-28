İstanbul için 'Sarı' uyarı
6 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
"Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - İSTANBUL
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