Son Dakika Haberleri: İstanbul için 'Sarı' uyarı
Son Dakika Güncel İstanbul için 'Sarı' uyarı - Son Dakika

İstanbul için 'Sarı' uyarı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

İstanbul için 'Sarı' uyarı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:42:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul için 'Sarı' uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]