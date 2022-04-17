İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU - Son Dakika
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İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU

17.04.2022 12:43

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Gaziosmanpaşa'da düzenlenen sahur programında hemşehrileriyle bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Gaziosmanpaşa'da düzenlenen sahur programında hemşehrileriyle bir araya geldi. ABD tarafından hazırlanan dış politika raporunu eleştiren Bakan Soylu, "Sizin, bizim hakkımızda hazırladığınız rapor değil, asıl biz sizin hakkınızda hazırlarsak esas yandı gülüm keten helva" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları'nın Gaziosmanpaşa'da düzenlediği sahur programına katıldı. Bakan Soylu ile birlikte programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Katipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ile Trabzonlular katıldı. Sahur programında konuşan Süleyman Soylu'nun hedefinde ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dış Politika raporu vardı. Soylu, 'Orada diyor ki Türkiye FETÖ ve PKK'ya haşin davranıyor. Onlar terörist değil, onlar siyasi tutuklu diyor. Yani biz onları siyaset sebebiyle tutuklu hale getirmişiz diyor. Yetmedi. İçişleri Bakanlığını eleştiren büyük bir paragraf açıyor. Biz PKK'ya ve FETÖ'ye karşı şiddetle mukabele ediyormuşuz" dedi.

"LGBT DENİLEN SAPKINLIĞA MÜSAMAHA GÖSTERMİYORMUŞUZ"

ABD tarafından hazırlanan raporda LGBT'ye yönelik yazılanlara da değinen Soylu, 'LGBT denilen sapkınlığa, bir vesile ile kafayı yiyeceğim. Amerika şöyle istiyor. Dünyanın her yerinde erkeklerle erkekler evlensin. Kadınlar da kadınlarla evlensin. ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksınız. Ben size ne diyeyim' Biz neymiş buna müsamaha göstermiyormuşuz. FETÖ'ye müsamaha göstermiyormuşuz. PKK'ya müsamaha göstermiyormuşuz. LGBT'ye müsamaha göstermiyormuşuz. Türkiye huzurlu bir hale gelmiş. ve bu huzurlu hale gelmelerinden de bunlar rahatsızlanmış. Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas yandı gülüm keten helva" diye konuştu.

"ABD, DÜNYAYI UYUŞTURUCUYLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTI"

Soylu, 'Sen 15 Temmuz darbesinde, sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı havadayken onun nerede olduğunu birilerine göstermek için yayınlar yapmadın mı' Yaptırmadın mı? Sen Afganistan'da, iki binli yılların başında Afganistan'ı işgal ettiğinde 17 bin dekardan, Afganistan'daki uyuşturucu, narkotik veya haşhaş üretimini 300 bin dekarın üzerine çıkarıp, Afganistan'dan bütün dünyaya yayılan eroinle karşı karşıya bırakmadın mı? Bizim senin hakkında hazırlayacağımız raporlar Meydan Larousse olur. Senin yazacağın rapor hiçbir anlam ifade etmiyor" şeklinde konuştu.

"MEMLEKETİNİZLE BAĞINIZI KOPARMAYIN"

Konuşmasında gençlere seslenen Soylu, 'Memleketinizle bağınızı koparmayın. Bazen hemşehrilerimizle bir yerlerde karşılaşıyorum. Yeni nesille anneleri, babaları hep beraber, işte nerelisin diyorum. Trabzonluyum diyor. Gittiniz mi memlekete' Yok bilmiyoruz. Sanki kurşun vurmuş gibi oluyor bana. Nasıl bilmiyorsunuz? Neden gitmiyorsunuz? Söylüyoruz, ediyoruz. Sonra söz alana kadar bırakmıyorum. İnşallah seneye gideceğiz diyor. Gidip göstermek lazım. Sizden sonraki nesillere de gidip göstermek lazım. Asıldan ve nesilden ayrılmayacaksınız. Bu milletin ayakta durmasının sebebi aslını ve neslini bilmesi ve onu unutmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya, programın sonunda annesiyle kendisinin yer aldığı kara kalem çalışması hediye edildi.

İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU
İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU
İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU

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Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, gençlik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU - Son Dakika


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