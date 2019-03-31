Son Dakika Haberleri: İstanbul-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oyunu Gaziosmanpaşa'da Kullandı

İstanbul-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oyunu Gaziosmanpaşa'da Kullandı

56 dakika önce

İstanbul-İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, OYUNU GAZİOSMANPAŞA'DA KULLANDI (Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul-İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, OYUNU GAZİOSMANPAŞA'DA KULLANDI (Aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:52 Kaynak: DHA

Aktüel, İstanbul, Güncel
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