İstanbul-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oyunu Gaziosmanpaşa'da Kullandı
56 dakika önce
İstanbul-İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, OYUNU GAZİOSMANPAŞA'DA KULLANDI (Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul-İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, OYUNU GAZİOSMANPAŞA'DA KULLANDI (Aktüel
görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:52 Kaynak: DHA
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