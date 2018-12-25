İstanbul-İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul
DHA
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:
26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
07: 50
-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45
-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45
25.12.2018
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21: 00
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19: 50 - 21: 45
-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19: 50
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19: 00 - 20: 55
-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19: 00
-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18: 45 - 21: 45
-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18: 45