İstanbul- İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İstanbul DHAOlumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul DHA



Olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle:



İDO,



-17.50-19.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



-18.45-21.45Bostancı-Yenikapı-Bandırma



BUDO,



-19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

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