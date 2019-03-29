İstanbul- İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle
İDO
09.20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapi-Kadikoy
09.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
14.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
16.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
20.00 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:00 Kaynak: DHA
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