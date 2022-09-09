İSTANBUL-İETT'DEN KAZA AÇIKLAMASI: 85 YARALIMIZ VAR

İETT Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 85 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı. İETT sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." ifadelerini kullandı.