Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlilerin kazası kamerada - Son Dakika
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Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlilerin kazası kamerada

02.09.2022 14:14

İstanbul (İHA) Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlinin kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul (İHA) Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlinin kaza anı kameraya yansıdı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler E-5 bağlantı kavşağında yaşandı. Trafikte makas atarak motosiklet birden kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. O anlar trafikte seyir halindeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlilerin kazası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlilerin kazası kamerada - Son Dakika
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