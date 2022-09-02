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Olay Bahçelievler E-5 bağlantı kavşağında yaşandı. Trafikte makas atarak motosiklet birden kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. O anlar trafikte seyir halindeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlilerin kazası kamerada - Son Dakika

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