Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon - Son Dakika
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Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon

27.08.2022 11:54
Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da ekipler, bir kargo şirketi üzerinden gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu hap sevkiyatına operasyon düzenledi.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da ekipler, bir kargo şirketi üzerinden gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu hap sevkiyatına operasyon düzenledi. Operasyonda 316 bin 680 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de kargo şirketi üzerinden yurtdışına uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Kargo şirketine baskın düzenleyen polis ekipleri, narkotik köpeğinin yardımıyla 10 adet semavere zulalanmış vaziyette 316 bin 680 adet 'captagon' olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirdi.

Öte yandan, konu ile ilgili tahkikat devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon - Son Dakika
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