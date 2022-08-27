Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Öte yandan, konu ile ilgili tahkikat devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

İSTANBUL (İHA) – İstanbul 'da ekipler, bir kargo şirketi üzerinden gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu hap sevkiyatına operasyon düzenledi. Operasyonda 316 bin 680 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

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