Küçükçekmece'de öldürülen iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de öldürülen iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

24.08.2022 12:23

İstanbul (İHA) Küçükçekmece'de yemek yerken kurşunlanan iki arkadaşın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul (İHA) Küçükçekmece'de yemek yerken kurşunlanan iki arkadaşın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Küçükçekmece'de dün yaşanan olayda yemek yedikleri sırada kar maskeli kişiler tarafından kurşunlanan Abdullah Okumuş (23) ve Yusuf Arslan (19) isimli iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

İki gencin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Arslan'ın cenazesinin Mardin Midyat'ta, Okumuş'un cenazesi ise Diyarbakır Bismil'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olay esnasında kardeşine yakın bir noktada olan Mehmet Selim Arslan "Kahvaltı salonunda kardeşim otururken arkadaşı da yanına geliyor. O sırada biz biraz aşağıdaydık. Silah sesleri geldi. Yüzleri maskeli olduğu için net olarak kim olduklarını göremedim. Arabalarının camları da filmliydi. Geldi hepsine sıktı gittiler" dedi.

Abdullah Okumuş'un kardeşi Kübra Okumuş ise "Tüm İstanbul duysun biz sizi biliyoruz. Bu kan yerde kalmayacak. Bu ananın yüreği yandı ya senin ananın yüreği de yanacak. Gel çık adam gibi deki ben yaptım. Senin de yüreğin yansın evlat acısı çek. Abi kanın yerde kalmayacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Yusuf Arslan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de öldürülen iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de öldürülen iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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