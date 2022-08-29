Şişli'de bir kişi yaşadığı dairede ölü bulundu - Son Dakika
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Şişli'de bir kişi yaşadığı dairede ölü bulundu

29.08.2022 01:26
Şişli'de bir kişi yaşadığı dairede ölü bulundu

İstanbul(İHA) – Şişli'de bir kişi yaşadığı evinde ölü bulundu, şahsın ölüm nedeninin ne olduğunun henüz bilinmediği öğrenildi.

İstanbul(İHA) – Şişli'de bir kişi yaşadığı evinde ölü bulundu, şahsın ölüm nedeninin ne olduğunun henüz bilinmediği öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Şişli'nin Halaskargazi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Ahmet Özçelik evinde ölü bulundu. İddiaya göre hayatını kaybeden şahsın yakınları, akşam saatlerinden itibaren kendisine ulaşamadı. Özçelik'e ulaşamayan yakınları tarafından acil çağrı merkezine ulaşıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri camı kırarak daireye girdi. İlk yapılan incelemelere göre Ahmet Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edilerek, şahsın ölü bulunduğu alan incelendi. Yapılan incelemenin ardından Özçelik, Adli Tıp morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ahmet Özçelik, İstanbul, İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de bir kişi yaşadığı dairede ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de bir kişi yaşadığı dairede ölü bulundu - Son Dakika
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