Eyüpsultan'da arıza yapan kamyonetten inen göçmenler koşarak kaçtı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da arıza yapan kamyonetten inen göçmenler koşarak kaçtı

28.08.2022 18:04
Eyüpsultan'da arıza yapan kamyonetten inen göçmenler koşarak kaçtı

İSTANBUL (İHA) – TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza nedeniyle sağ şeritte duran kapalı kasa kamyonetten inerek kaçan göçmenler, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

İSTANBUL (İHA) – TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza nedeniyle sağ şeritte duran kapalı kasa kamyonetten inerek kaçan göçmenler, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Kamyonet sahibi ve sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, göçmenlerin kamyonetten inerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Eyüpsultan Alibeyköy Mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde dün öğle saatlerinde bir kapalı kasa kamyonet arıza nedeniyle emniyet şeridine geçerek beklemeye başladı. Bu sırada kamyonetten inen kaçak göçmenler ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu. Kaçak göçmenlerin uzaklaştığı esnada kamyonet sürücüsü de aracın motor kapağını açarak beklemeye başladı. Görüntülerden yola çıkarak operasyon gerçekleştirilen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kamyonetin sahibi R.B. ile sürücüsü O.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Kaçarak uzaklaşan 13 kaçak göçmen ise polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyon ile alınan kaçak göçmenler, emniyete getirildi. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kaçak göçmenlerin kamyonetten inerek kaçığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da arıza yapan kamyonetten inen göçmenler koşarak kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da arıza yapan kamyonetten inen göçmenler koşarak kaçtı - Son Dakika
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