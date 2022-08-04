Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi - Son Dakika
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Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi

04.08.2022 15:11
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi

İSTANBUL (İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, hastanenin Yaşlı Bakımevi servisinde bulunan hastalar dumandan etkilenmemeleri için hastane bahçesine tahliye edildi.

İSTANBUL (İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, hastanenin Yaşlı Bakımevi servisinde bulunan hastalar dumandan etkilenmemeleri için hastane bahçesine tahliye edildi. Hastane bahçesinde yaşanan korku ve telaş görüntülere yansıdı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde yangın çıktı. Hastalar tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi. Çıkan yangında Yaşlı Bakımevi'nde tedavi gören hastalar önce hastane bahçesine tahliye edildi ardından hastane içerisindeki farklı yerleşkelere götürüldü. Dumandan etkilenen bazı hastalara ilk müdahaleyi doktorlar ve sağlık çalışanları yaptı.

Telaş içinde babasını aradı

Ekiplerin yangını kontrol altına almaya yoğunlaştığı sırada hastane bahçesinde hasta yakınlarının sesleri duyuldu. Yangından kurtarılan yakınlarını arayan hasta yakınlarının telaşı kameraya yansıdı. Bir hasta yakınının babasını aradığı dikkat çekti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi - Son Dakika

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