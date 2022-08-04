Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde yangın çıktı. Hastalar tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi. Çıkan yangında Yaşlı Bakımevi'nde tedavi gören hastalar önce hastane bahçesine tahliye edildi ardından hastane içerisindeki farklı yerleşkelere götürüldü. Dumandan etkilenen bazı hastalara ilk müdahaleyi doktorlar ve sağlık çalışanları yaptı.

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi - Son Dakika

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