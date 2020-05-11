İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat

12 dakika önce

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 2 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar 500 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 2 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar 500 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.


İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, Türkiye'nin genel ihracatındaki payını artırarak, yüzde 5,3'e çıkardı ve ocak-nisan döneminde 185 ülke pazarına ürün sattı.

Ocak-nisan döneminde, İBB tarafından değer bazında en fazla ihracat 180 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.


Irak'ın ardından değer bazında en fazla 141 milyon dolar ile Almanya, 122 milyon dolar ile Norveç, 117,5 milyon dolar ile İtalya ve 107 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracat yapıldı.


Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Norveç'e gemi ve yat, İtalya'ya fındık ve mamulleri, gemi ve yat, ABD'ye ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.


Yılın ilk dört ayında, ülke gruplarında değer bazda en fazla 698 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine, 550 milyon dolar ile Orta Doğu ülkelerine ve 257 milyon dolar ile Afrika ülkelerine ihracat yapıldı.


İİB, nisan ayında 534 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi


İstanbul İhracatçı Birlikleri, nisan ayında, 534 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, nisanda en fazla ihracatı yine Irak'a ve ülke gruplarından Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi.


İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk dört ayında, 659 milyon doların üzerinde ihracat yaparken, nisan ayında bu rakam 145 milyon dolar oldu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ocak-nisan döneminde 552 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birliğin nisan ayı ihracat tutarı ise yaklaşık 110 milyon dolar olarak kayda geçti.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk dört ayında, 354 milyon doların üzerinde, nisan ayında ise 29 milyon dolarlık ihracat yaptı.


İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2020'nin ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 29 artırarak, 278 milyon doların üzerinde çıkardı. İFMİB, nisan ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 58 artışla 81,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


İSHİB'den 246 milyon dolarlık ihracat


İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), ocak-nisan döneminde ihracatı yaklaşık 246 milyon dolar, nisan ayında ise 63 milyon dolar oldu.


İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışı ile 118 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, nisan ayında ise 26 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), ocak-nisan döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırarak, yaklaşık 58 milyon dolara yükseltirken, nisan ayında ise yaklaşık14 milyon dolarlık ihracata imza attı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, dünya ekonomisinin zor günler geçirdiği bu dönemde çoğu tarım birliklerinden oluşan İİB'in, ihracatını yüzde 2 arttırarak, Türkiye'nin genel ihracatındaki payını yüzde 5,3'e çıkarttığını belirtti.


Çakıcı, ihracat artışındaki en büyük payın İİB'in ihraç ettiği tarım ürünlerinden geldiğini ifade ederek, "Gıda üretiminin öneminin anlaşıldığı bu salgın sürecinde, Türkiye tüm dünyaya hijyen koşullarına uygun, yüksek teknoloji donanımlı tesislerimizde üretilen sağlıklı gıdayı ihraç ediyor." şeklinde konuştu.

İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:10 Kaynak: AA


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