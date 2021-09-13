İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda yüzde 30'luk ihracat artışı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2021'in 8 ayında 5 milyar 853 milyon dolarlık ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 ihracat artışı sağladı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ağustos 2021'de 188 ülkeye ürün satan İİB'nin, ülke ihracatındaki payı yüzde 4,6 oldu.

İİB, yılın ilk 8 ayında değer bazında en fazla ihracatı 416 milyon dolar ile Irak'a yaptı. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildi.

Irak'ın ardından değer bazında en fazla ihracatı ABD, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştiren İİB'nin ihracatında, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Norveç'e gemi ve yat, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 330 milyon dolar ile AB ülkeleri oldu.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yılın 8 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 28,6, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 18,6, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği yüzde 14,1, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 22,2, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 18,3, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 16,1 ihracat artışı gerçekleştirdi. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 8 ayda 378 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

"2 yeni UR-GE projemiz başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Güleç, şunları kaydetti:

"İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında daha fazla ihracat yaptı. Öncelikle, ihracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Yılın ilk 3 çeyreğini ihracat artışı ile kapatmayı öngörüyoruz.

Ağustos ayında ihracatçı firmalara yönelik eğitimlerimize devam ettik. İİB organizasyonu ile Bahreyn'e yönelik online ve yüz yüze ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mobilya ile kağıt-karton sektörüne yönelik 'Dijital Dönüşüm ve E-İhracat' konulu 2 yeni UR-GE projemizin başladığı müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dış ticaret hacmini genişletmeye yönelik düzenlenen Türkiye Çin İş Geliştirme Forumu'na, iki birliğimiz info stand ile katılım sağladı. Burada yerli firmalar, Çinli firmalarla yüz yüze ve dijital platformlar üzerinden bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Mevcut olan pazarlarda varlığımızı güçlendirerek yeni pazarlarla beraber yıl sonuna doğru emin adımlarla yürüyoruz."