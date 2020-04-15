İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden ilk çeyrekte 2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden ilk çeyrekte 2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden ilk çeyrekte 2 milyar dolarlık ihracat

6 saat önce

İİB Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, "Dünya ekonomisini sarsan koronavirüs salgınına rağmen, 2020'nin başında yakaladığımız ihracat artışını ilk çeyrekte de devam ettirdik.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden ilk çeyrekte 2 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

İİB Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, "Dünya ekonomisini sarsan koronavirüs salgınına rağmen, 2020'nin başında yakaladığımız ihracat artışını ilk çeyrekte de devam ettirdik. Çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, yakaladığı ihracat artışını tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. İİB, yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart), geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 9 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran birliklerden oldu. İstanbul İhracatçıları, ilk çeyrekte 188 ülke pazarına ürün sattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, şunları aktardı:

"Dünya ekonomisini sarsan koronavirüs salgınına rağmen, 2020'nin başında yakaladığımız ihracat artışını ilk çeyrekte de devam ettirdik. Çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, çalışmalarımızı başarı ile yürütmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte, değer bazında 128.5 milyon dolar ile en fazla ihracatı Irak'a, 114 milyon dolar ile Norveç'e ve 105 milyon dolar ile Almanya'ya gerçekleştirdik. Ülke grupları olarak baktığımızda ise yine ilk çeyrekte ve değer bazında en fazla ihracatı 544 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yaptık."

İlk çeyrekte en çok ihracat Irak'a


İstanbul İhracatçı Birlikleri, ilk çeyrekte, değer bazında en fazla ihracatı 128 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Norveç, Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Norveç'e gemi ve yat; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İtalya'ya fındık ve mamulleri; ABD'ye ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.


İİB, mart ayında yüzde 0.7 artışla, 660 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi


İstanbul İhracatçı Birlikleri, Mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.7 artışla, 660 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, Mart'ta en fazla ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden ihracat artışı


İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), ilk çeyrekte, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 2 oranında artırarak, 514 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, mart ayında ise yaklaşık 175 milyon dolarlık ihracat yaptı.


İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 4.6 oranında arttırdı


İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ilk çeyrekte 443 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında bir artış sağladı. Birlik, Mart ayında ise yaklaşık 150 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.


Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği'nden aktif çıkış

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yeni yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 21.8 oranında arttırarak, 325.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. GYHİB, mart ayında ise 69 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, ilk çeyrekte Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranla arttıran sektörlerinden oldu.

İSHİB'den 183 milyon dolarlık ihracat


İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), ilk çeyrekte ihracatı 183 milyon dolar oldu. İSHİB, Mart ayında ise 58 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.


İFMİB'den önemli artış

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2020'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 19.8 oranında arttırarak, yaklaşık 197 milyon dolarlık ihracat yaptı. İFMİB, Mart ayında ise 96 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nde kayda değer yükseliş

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.3 oranında ihracat artışı ile 92 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, Mart ayında ise 31.5 milyon dolarlık ihracat yaptı.


KUMİB'den ilk çeyrekte yüzde 3.4'lük artış

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), ilk çeyrekte ihracatını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 oranında arttırarak, 44 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. KUMİB, Mart ayında ise 13 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul, İhracat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:48 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu         
15:08
Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor! Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor!         
15:07
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti         
15:05
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı         
14:59
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak         
14:54
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti         
14:31
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi         
14:16
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 16:59:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden ilk çeyrekte 2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]