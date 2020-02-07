İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden Ocak'ta 655 milyon dolar ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden Ocak'ta 655 milyon dolar ihracat - Son Dakika Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden Ocak'ta 655 milyon dolar ihracat

6 saat önce

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Ocak ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 655 milyon dolar ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden Ocak'ta 655 milyon dolar ihracat, System.String[]

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Ocak ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 655 milyon dolar ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre;

"İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), ihracatını yüzde 7.6 artırarak, yaklaşık 170 milyon dolarlık ihracat yaptı.

"İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yeni yılın ilk ayında 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 bir artış sağladı.

"Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), ihracatını yüzde 18.4 arttırarak, yaklaşık 109 milyon dolara çıkardı.

"İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), toplam ihracatı 64 milyon dolar oldu.

"İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 55.5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

"İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 36 ihracat artırarak yaklaşık 30.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

"İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), Ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17.5 ihracat artışı yakaladı. Birlik, 18 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi."

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, "İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılının ilk ayını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 ihracat artışı ile bitirdik" dedi.


Murat Erat, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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