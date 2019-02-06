İstanbul İhracatçıları'ndan Yeni Yılda Büyük İhracat Artışı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2019 yılın ilk ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2019 yılın ilk ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İİB, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında arttırdı. İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katından da fazla bir oranda ihracat artışı gerçekleştirdik. İİB, Ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ilk üç ihracatçı birliğinden birisi oldu" dedi.



İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2019 yılının Ocak ayında, bir önceki yıla göre yüzde 13.6 oranında artış göstererek toplamda 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018'in Ocak ayında İİB, 525 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Birlik son 12 ayda ise toplamda 7 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptı.



Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 157 milyon dolarlık ihracat



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının Ocak ayında 157 milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, son 12 ayda 1 milyar 923 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Mobilya, kağıt ve orman ürünleri, ihracatını yüzde 13 arttırdı



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yeni yılın ilk ayında yaklaşık 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında arttırdı. Birlik, son 12 ayda 1 milyar 640 milyon dolarlık ihracat yaptı.



Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği, Türkiye'nin en çok ihracat artışını sağlayan birliği oldu



Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 2019'un ilk ayında yaklaşık 92 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatında yüzde 116'lık rekor bir artış sağladı. Gemi, Yat ve Hizmetleri, Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan sektörü oldu.



Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında yüzde 17,5'lik büyüme



İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yeni yılın ilk ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 69 milyon dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17.5'lik bir büyüme yakaladı. Birlik, son 12 ayda 763 milyon dolarlık ihracata imza attı.



2019 Ocak ayı fındık ve mamulleri ihracatı 65 milyon dolar



İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ilk ayında 65 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, son 12 ayda 665 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Yaş meyve ve sebze ihracatı 22,5 milyon dolar oldu



İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, yeni yılın ilk ayında 22,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, son 12 ayda 360 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.



Kuru meyve ve mamulleri ihracatında artış



İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2019'un Ocak ayında 15 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihracatını yüzde 9.3 oranında arttırdı. Birlik, son 13 ayda 157 milyon dolarlık ihracat yaptı.



Sezer: "Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katından da fazla oranda ihracat artışı gerçekleştirdik"



İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılının ilk ayını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.6 oranında bir ihracat artışı ile bitirdik. Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katından da fazla bir oranda ihracat artışı gerçekleştirdik. İİB, Ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ilk üç ihracatçı birliğinden birisi oldu. Bununla beraber alt birliklerimizden Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 116'lık bir oran ile Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan birliği oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Çin ve AB Pazarına açılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunun gerçekleşmesi halinde sektör ihracatının 500 milyon dolar artacağını öngörüyoruz. İİB olarak, yeni yıla başarılı bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin büyümesine katkı yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunun karşılığını almaya başladık. Planlamalarımız doğrultusunda ilerleyerek, yeni pazarlar ile 2019 ihracat hedeflerimizi tutturacağımıza olan inancımız tazelendi" dedi. - İSTANBUL

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