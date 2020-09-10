İstanbul ihracatçılarından 4 milyar 850 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre ihracatını yüzde 3,7 artırarak bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile toplamda 4 milyar 850 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İİB, genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla artıran üçüncü birlik oldu.

Yılın 8 ayında 188 ülke pazarına ürün satan İstanbul ihracatçılarının, ülke ihracatındaki payı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

İİB, yılın 8 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 356,4 milyon dolar ile Irak'a yaptı. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

Birlik, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, ABD, Norveç ve Suudi Arabistan'a ihracat gerçekleştirdi.

İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Norveç'e gemi ve yat, Suudi Arabistan'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ağustosta 533 milyon doların üzerinde ihracat yapan Birlik, söz konusu dönemde en fazla ihracatı Irak, Norveç ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

İİB bünyesindeki 7 ihracatçı birliği

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yılın 8 ayında 1 milyar 241 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 137 milyon doların üzerinde ihracata imza attı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ocak-ağustos döneminde yaklaşık 1 milyar 160 milyon dolar tutarında ihracata ulaştı. Birlik, ağustosta ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artırarak 148 milyon dolara çıkardı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 ihracat artışı sağlayarak yaklaşık 762 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ağustos ayında 120 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı ayına göre ihracatında yüzde 9,4 artış sağladı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış ile yaklaşık 426 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ağustosta ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 ihracat artışı yakalayarak 31,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yılın 8 ayında 457 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, geçen ay 50 milyon doların üzerinde ihracata imza attı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış ile yaklaşık 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ağustosta ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 23 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2020'nin 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış ile yaklaşık 104 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artışla 13 milyon doların üzerinde ihracata ulaştı.

"Mevcut olan pazarlarda varlığımızı güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, şunları kaydetti:

"2020'de dünya ekonomisini olumsuz etkileyen Kovid-19 pandemisine rağmen İİB, 8 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 oranında daha fazla ihracat yaptı. Bu başarıda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Pandeminin etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Yılı ihracat artış ile kapatmayı öngörmekteyiz. Pandemi dolayısıyla yurt dışında yapmayı planladığımız sanal ticaret heyetleri, tanıtım faaliyetleri, hedef pazarlarımıza yönelik sanal alım heyetleri gibi etkinliklerimizi dijital ortama taşıdık. Mevcut olan pazarlarda varlığımızı güçlendirerek yeni pazarlarla beraber yıl sonuna doğru emin adımlarla yürüyoruz."