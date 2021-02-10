İstanbul ihracatçılarından ocakta 591,5 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

İstanbul ihracatçılarından ocakta 591,5 milyon dolarlık ihracat

10.02.2021 10:45
İstanbul ihracatçılarından ocakta 591,5 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), ocakta, 167 ülkeye 591,5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), ocakta, 167 ülkeye 591,5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İİB bünyesindeki 7 ihracatçı birliğinin ülke ihracatından aldığı pay yüzde 4,4 oldu.

Ocakta en yüksek ihracat 48 milyon dolarla Irak'a yapılırken, bu ülkeye en fazla mobilya, kağıt, orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı. Irak'ı ABD, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık izledi. İİB, bölgeler bazında en fazla ihracatı AB ülkelerine yaptı.

ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Almanya'ya fındık ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Fransa'ya fındık ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

En yüksek ihracat mobilya ve hububatta

İİB üyesi İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artışla 167,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 167,5 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 61,7 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 61,7 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 53 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği'nin ihracatı 42,7 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ninki 28 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ninki ise 14,3 milyon dolar oldu.

"İhracat artışındaki sürekliliği bu yıl da sağlayacağız"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İİB Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yeni yıla, 2020'de gerçekleştirdikleri ihracatın mutluluğunun sağladığı büyük bir motivasyonla girdiklerini bildirdi.

Salgının küresel etkilerini hissettikleri ocak ayında da ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerini tüm güçleriyle hayata geçirdiklerini kaydeden Mutlu, "En ileri teknolojiyle donatılmış fabrikalarımızda üretilen katma değeri yüksek ürünlerle, dünyanın güvenilir sürdürülebilir tedarikçisi olmaya devam ediyoruz. Yapmayı planladığımız sanal alım ve ticaret heyetleri, pazar araştırmaları, hedef pazar ülkelere yönelik tanıtım faaliyetleri, fuarlar ve eğitim çalışmalarımız ile ihracat artışımızdaki sürekliliği yeni yılda da sağlayacağız." açıklamalarında bulundu.

İstanbul, İhracat, Fındık, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul ihracatçılarından ocakta 591,5 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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