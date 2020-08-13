İstanbul İhracatçılarından, Temmuz'da 720 Milyon Dolarlık İhracat

İstanbul İhracatçıları, dünya ekonomisini etkileyen salgına rağmen düşmeyen ihracat artışını, temmuz ayında da sürdürdü. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), temmuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, ihracatını yüzde 22,7 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda yaklaşık 720 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile temmuz ayında yaklaşık 720 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 22.7 oranında ihracat artışı yakaladı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran üçüncü birlik oldu. İstanbul İhracatçıları, temmuzda 171 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 5.2 oldu. İİB Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, "İİB, Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katı kadar bir artış oranı ile temmuz ayını kapattı. Salgının etkilerinin tüm dünyada devam ettiği bu dönemde, bu oran büyük bir başarıdır." dedi.

Temmuzda en çok ihracat Norveç'e

İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuzda, değer bazında en fazla ihracatı 53 milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirdi. Norveç'e en fazla gemi ve yat ile fındık ve mamulleri satıldı. İİB, Norveç'in ardından değer bazında en fazla Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Hollanda'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Irak'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller; ABD'ye mobilya, kağıt, orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Suudi Arabistan'a mobilya, kağıt, orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Hollanda'ya ise gemi ve yat ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı.

Ülke gruplarında ise en fazla ihracat Avrupa Birliği ülkelerine

İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında, değer bazında en fazla ihracatı 174.2 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. İİB, ardından sırayla en fazla ihracatı 149.3 milyon dolar ile Ortadoğu ülkelerine, 72 milyon dolar ile diğer Avrupa ülkelerine ve 60 milyon dolar ile Afrika ülkelerine yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yüzde 11.4 oranında artış

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, temmuzda ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 oranında arttırarak, 184 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden 158 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), temmuz ayında yaklaşık 158 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği'nden yüzde 59.5 oranında ihracat artışı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 59.5 oranında artışla 141 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Sektör, temmuzda, ihracatını en yüksek oranlı arttıran sektör oldu.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nden 61 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını arttırarak, yaklaşık 61 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden 42.5 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), temmuz ayında, 42.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yüzde 25.8 oranında ihracat artışı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 25.8 oranında artışla, yaklaşık 30 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yüzde 25 oranında ihracat artışı

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 25 oranında ihracat artışı gerçekleştirdi. Birlik, toplamda 11.6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, "İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yedi ayında yüzde 4.2 oranındaki ihracat artışı ile yıl sonuna doğru başarılı adımlarla ilerliyor. İİB, Türkiye'nin genel ihracat artış oranının iki katı kadar bir artış oranı ile temmuz ayını kapattı. Salgının etkilerinin tüm dünyada devam ettiği bu dönemde, bu oran büyük bir başarıdır. Genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran üçüncü birlik olduk. Salgın sürecinde hiç durmadık, tarlalar, fabrikalar, çiftçiler de durmadı. Sahip olduğumuz son teknoloji donanımlı üretim tesislerinde üretime ara vermeden devam etmemiz yurt dışı pazarlarında bize avantajlar sağladı. İİB olarak dijital pazarlama yöntemlerine ağırlık vermeye devam ediyoruz. Sanal alım ve ticaret heyetleri ile sanal fuar düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Özellikle e-ihracat konusunda ihracatçı üye firmalarımıza yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz. Yurtdışı pazarlarımıza yönelik, tanıtım etkinliklerimize de ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL