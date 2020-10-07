İstanbul ihracatçılarından ilk üç çeyrekte 5 milyar 550 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

İstanbul ihracatçılarından ilk üç çeyrekte 5 milyar 550 milyon dolarlık ihracat

07.10.2020 10:19
İstanbul ihracatçılarından ilk üç çeyrekte 5 milyar 550 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 5 milyar 550 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 4 ihracat artışı yakaladı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 5 milyar 550 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 4 ihracat artışı yakaladı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri açıklamasına göre, İstanbul İhracatçıları, ilk dokuz ayda 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 5,1 oldu.

İİB, genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla artıran dördüncü birlik oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk üç çeyreğinde, değer bazında en fazla ihracatı 408 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Norveç'e gemi ve yat, Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, eylül ayında, 688 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, eylülde en fazla ihracatı Irak, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Devletler ile Polonya'ya gerçekleştirdi.

İHBİR'den 1 milyar 421 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk dokuz ayında, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artışla, yaklaşık 1 milyar 421 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, eylülde ise bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 4,5 artırarak, 179.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artışla, toplamda yaklaşık 1 milyar 338 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, eylül ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artırarak, yaklaşık 179 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

GYHİB'den yüzde 26,9 ihracat artışı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,9 oranında ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 922 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin eylül ayında yaptığı ihracat ise 160 milyon dolar oldu. GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ihracatında yaklaşık yüzde 331,5 artış sağladı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk dokuz ayında 513 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylül ayında ise 56,5 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk dokuz ayında, 483,5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylülde ise, 57,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk üç çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artış ile 257 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylül ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında artışla, 28 milyon dolar ihracat sağladı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2020'nin ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 artış ile 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,8 artışla, 18,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

"Türk ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, tüm dünyayı etkileyen pandeminin olumsuz etkilerine rağmen İstanbul ihracatçılarının yılın ilk üç çeyreğini, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 ihracat artışı ile kapattığını belirtti.

Mutlu, İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin, istikrarlı ihracat artışını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu başarıda katkısı olan üye ihracatçı firmalarımızı kutlamak isterim. İlerleyen günlerde gerek pazarlarımızın çeşitliliğini, gerekse ihracatımızı arttırarak yolumuza devam edeceğiz. İhracatçılar olarak, yeni ihracat rekorlarına imza atarak, Türkiye'nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul ihracatçılarından ilk üç çeyrekte 5 milyar 550 milyon dolarlık ihracat

Murat Erat, İstanbul, İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul ihracatçılarından ilk üç çeyrekte 5 milyar 550 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Terk edilen 3 aylık bebek, bir apartman bahçesinde ağlarken bulundu Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim         
11:05
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu         
09:03
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 16:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul ihracatçılarından ilk üç çeyrekte 5 milyar 550 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei