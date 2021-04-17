İSTANBUL-İKİ RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

İSTANBUL-İKİ RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
17.04.2021 20:46
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri Karadenize'e açıldı.
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri Karadenize'e açıldı.
Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, saat 1915 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Öte yandan dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz'e gitmek üzere boğazdan geçmişti. 2 gün içinde Rusya'ya ait 4 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
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