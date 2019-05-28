Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - (ikinci açıyla) BAHÇELİEVLER'DE 11 KATLI BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME
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İSTANBUL - (ikinci açıyla) BAHÇELİEVLER'DE 11 KATLI BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME

1 saat önce

Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.

İSTANBUL - (ikinci açıyla) BAHÇELİEVLER'DE 11 KATLI BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME, System.String[]

Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın çökme anı (iki farklı açı)
-Binanın daha önce çekilen görüntüleri


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:35 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Bahçelievler, Güncel
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