İSTANBUL - (ikinci açıyla) BAHÇELİEVLER'DE 11 KATLI BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME
1 saat önce
Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:35 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Binanın çökme anı (iki farklı açı)
-Binanın daha önce çekilen görüntüleri
Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!
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