Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-  İKİTELLİ'DE YANGIN PANİĞİ KAMERADA
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İSTANBUL-  İKİTELLİ'DE YANGIN PANİĞİ KAMERADA

1 saat önce

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında başlayan yangın yan binanın çatısına da sıçradı.

İSTANBUL-  İKİTELLİ'DE YANGIN PANİĞİ KAMERADA, System.String[]

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında başlayan yangın yan binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında yaralanan olmazken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.   
Yangın saat 11.00 sıralarında İkitelli Göztepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.  Binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek alt kat ve yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının başladığı bina ve çevresindeki binalarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.  Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binalarda maddi hasar meydana geldi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yangından cep telefonu görüntüleri 
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Vatandaşlardan görüntü
Görgü tanıkları ile röportaj 
Diğer detaylar


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
küçükçekmece, itfaiye, Güncel
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