Ekiplerin operasyonunda H.G. 13 yıl 4 ay ve F.Ç. 11 yıl 3 ay olmak üzere cinayet suçundan kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Toplamda 41 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika

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