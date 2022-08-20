Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı

20.08.2022 14:47
Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde İstanbul'da 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

34 yıl cezası olan şahıs yakalandı

Aranan şahıslar büro amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Tuncay Ç.'nin 34 yıl 2 ay 'yağma' suçundan kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. Öte yandan, Güven B. 10 yıl 4 ay 'yağma', Nevzat Y. 10 yıl 'zimmet', Kenan T. 9 yıl 9 ay 'hırsızlık', Cahit D. 9 yıl 2 ay 'yağma', Müslüm B. 8 yıl 8 ay 'hırsızlık', Veyis A. 7 yıl 4 ay 24 gün 'cinsel taciz', Celal Ş. 6 yıl 9 ay 'cinsel istismar', Faruk K. 6 yıl 8 ay 'yağma', Mustafa K. 6 yıl 3 ay 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş cezaları olduğu öğrenildi.

Operasyonla cinayetten aranan iki şahıs gözaltına alındı

Ekiplerin operasyonunda H.G. 13 yıl 4 ay ve F.Ç. 11 yıl 3 ay olmak üzere cinayet suçundan kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Toplamda 41 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - İSTANBUL

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İSTANBUL-İSTANBUL'DA 41 FİRARİ YAKALANDI İSTANBUL-İSTANBUL'DA 41 FİRARİ YAKALANDI İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE BELGE DÜZENLEYEN İŞ YERİNE OPERASYON İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE BELGE DÜZENLEYEN İŞ YERİNE OPERASYON
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika
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