İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri özel hareket polislerinin desteğiyle megakentte, 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' gerçekleştirdi. Ekipler ilçelerde belirlenen uygulama noktalarında, adeta kuş uçurtmadı. Uygulama bölgelerinde şüphe üzerine durdurdukları araçları narkotik köpeğiyle didik didik arayan polis ekipleri, sürücülerin üzerinde de arama yaptı. Sokak aralarındaki denetimlerde ise polisler, şüphelendikleri şahısları durdurup, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve üst araması yaptı. Ekiplerin İstanbul genelinde başlattığı uygulamanın ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' - Son Dakika

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