İstanbul emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulaması" - Son Dakika
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İstanbul emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulaması"

17.08.2022 15:46
İstanbul emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulaması"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde oluşturdukları noktalarda "Narkotik Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde oluşturdukları noktalarda "Narkotik Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ise GBT sorguları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri özel hareket polislerinin desteğiyle megakentte, 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' gerçekleştirdi. Ekipler ilçelerde belirlenen uygulama noktalarında, adeta kuş uçurtmadı. Uygulama bölgelerinde şüphe üzerine durdurdukları araçları narkotik köpeğiyle didik didik arayan polis ekipleri, sürücülerin üzerinde de arama yaptı. Sokak aralarındaki denetimlerde ise polisler, şüphelendikleri şahısları durdurup, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve üst araması yaptı. Ekiplerin İstanbul genelinde başlattığı uygulamanın ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulaması" - Son Dakika
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