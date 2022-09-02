İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

02.09.2022 20:40
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken, araçlar ise tek tek arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği 'Kimy' araçları didik didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yeditepe Huzur Uygulaması, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
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