İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

12.08.2022 22:00
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahısların kontrolleri yapıldı. Araçlar narkotik köpeği 'Gold' ile didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İstanbul'da narkotik operasyonu: 72 kilo esrar ile yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da narkotik operasyonu: 72 kilo esrar ile yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika
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