İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı. Kentin birçok noktasında yapılan uygulamalara katılan ekipler, önceden belirlenen kontrol noktalarında şüpheli buldukları araçları durdurdu. Ekipler, sürücülerin üst ve araç içi aramaları ile Genel Bilgi Tarama sorgulamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' - Son Dakika

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