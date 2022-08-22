İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' - Son Dakika
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İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması'

22.08.2022 22:48
İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması'

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı. Kentin birçok noktasında yapılan uygulamalara katılan ekipler, önceden belirlenen kontrol noktalarında şüpheli buldukları araçları durdurdu. Ekipler, sürücülerin üst ve araç içi aramaları ile Genel Bilgi Tarama sorgulamasını yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' - Son Dakika
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