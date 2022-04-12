Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

12.04.2022 21:54

Son dakika haberleri... Sancaktepe'de Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sancaktepe'de Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci yıl dönümü olması sebebi İstanbul Valiliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü şehit aileleri, gazi aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenledi. Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programında aileler bir araya geldi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Düzenlenen iftar programında İstanbul Emniyeti Polis Bandosu, Türk Sanat Musikisi dinletisi çalarak vatandaşlara müzik zevki yaşattı.

"VATANDAŞIMIZIN HUZURUNU, CANINI, MALINI CANLA BAŞLA KORUMAK İÇİN GÖREV YAPIYORUZ"

İftar programında konuşan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "17 milyonluk bir metropol şehirde yaşıyoruz. Avrupa'nın birinci, dünyanın 13. büyük şehri olan İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emanetini sağlamak ve toplumun huzurunu sağlamak, asayişi sağlamak için canla başla mesai kavramı gözetmeksizin arkadaşlarımızla beraber görev yapıyoruz. Bununla birlikte birlik ve beraberliği bozmaya çalışan küresel güçlerin maşası olan PKK, KCK, DAEŞ, DHKPC, FETÖ, PYD gibi terör örgütleriyle beraber, organize suç örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılık ve büyük bir azimle devam edecektir" dedi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

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Bayburt'ta emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Bayburt'ta emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Son dakika haberi! Emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Son dakika haberi! Emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Emniyet teşkilatı Sancaktepe'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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