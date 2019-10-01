İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 şehit polis yakınına ev sözü

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan emekli polislerle kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda bugüne kadar 48 şehit polis yakınına ev aldıklarını belirten Çalışkan, 23 şehit polis yakınına daha ev alacaklarını sözünü verdi.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü geçmişte emekli olmuş ve yeni emekli olan polisler için İstanbul Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) kahvaltı düzenlendi. Programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da katıldı. Çalışkan, göreve geldikten bugüne kadar yaptıkları projelerden bahsetti. Çalışkan "1990 yılında şehit olmuş polislerimizin ailelerini tespit ediyoruz. Onlarla irtibata geçiyoruz. Organizasyonumuz olduğunu söylüyoruz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüz onları evlerinden alıp uçağa bindiriyor. Daha sonra burada biz onları havalimanında karşılıyoruz. Çengelköy'deki yerimize yerleştirip İstanbul'u gezdiriyoruz. Vakit bulabilirsem onların bulunduğu yerde yemek yiyor ya da Emniyet Müdürlüğünde yemek yiyoruz. Biraz önce bahsettiğim çok sayıda aileyi ağırladık. Her hafta Türkiye'nin değişik yerlerinden şehit yakınlarını ağırlıyoruz. Bir hanımefendi '29 yıl sonra beni tekrar hayata bağladınız' dedi" açıklamasında bulundu.



"23 ailemize de ev alacağız"



Çalışkan, en önemli projelerden birisinin de şehit ailelerine ev almak olduğunu belirterek "Bir başka proje ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak göreve başladığımız 2015 yılı itibariyle geçen süre içinde şehit olan 71 personelimizin aileleriyle ilgili şehit ailelerimize devletin yaptığı yardımların dışında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak birer ev alma projesi başlattık. Bugüne kadar 48 ailemize ev aldık. İnşallah kalan 23 ailemize de ev alacağız. Verdiğimiz sözü de Allah bize tutmayı nasip eder. Emekli personelimize daha hızlı ve verimli hizmet verebilmek adına Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz bünyesinde emekli personelle irtibat bürosunu faaliyete geçirdik. Türkiye"de ilk defa İstanbul'da faaliyete geçirdiğimiz bu büro emekli olan personelin iyi ya da kötü gününde yanında olabilmek varsa sorunlarına çare olabilmek bu doğrultuda sağlıklı bir iletişim kurmaya başladık. Son 1 yılda 528 polisimizin emekli olduğu göz önüne alındığında böyle bir birimin ne kadar gerekli olduğu daha net ortadadır" dedi.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kahvaltının ardından emekli polislere plaket takdim etti. Mustafa Çalışkan plaket takdim ettikten sonra Emekli Başkomiser İsmail Demirtaş'ın elini öptü sohbet edip hasret giderdi. - İSTANBUL