Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması
Son Dakika Güncel İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması

1 saat önce

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Hafıza 15 Temmuz Müzesinde katıldığı etkinliğin ardından, İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonuyla ilgili olarak, "Terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması, System.String[]

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Hafıza 15 Temmuz Müzesinde katıldığı etkinliğin ardından, İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonuyla ilgili olarak, "Terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Hafıza 15 Temmuz Müzesinde düzenlenen 'Hafızanda ne var? Harbi konuşmalar' isimli etkinliğe katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, etkinliğin ardından basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı. İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, "Çalışmalarımız devam ediyor, terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait ambulansın kaçırılma olayıyla ilgili olarak konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, "Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunur" dedi.

(Mustafa Biçer/İHA)

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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