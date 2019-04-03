İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan; "En Huzurlu Gün Pazar, En Huzursuz Gün Çarşamba"

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" konulu sempozyum düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" konulu sempozyum düzenlendi. Günün en huzurlu ve en huzursuz gün ve zaman dilimlerini açıklayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Bizim yaptığımız incelemeyi 365 gün ortalama olarak değerlendirdiğimizde Çarşamba günleri en huzursuz gün olarak değerlendirilmekte, günün 15.00-16.00 saatleri suçun en çok işlendiği saatler olarak gözükmektedir. En huzurlu gün olarak ise Pazar gününün sabah 07.00-08.00 arası olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" konulu sempozyum Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM)'da düzenlendi. Sempozyuma İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atalay Bahar ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyeni Derya Gül Ünlü konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumda konuşan Çalışkan, suç ve suçlu profili üzerine açıklamalarda bulundu. Suç oranlarının gün, ay ve mevsimlere göre dağılımını istatistikle açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre en huzurlu günün Pazar günü olduğunu ve en huzursuz gününün ise Çarşamba günü olduğunu belirtti. Ardından hırsızlık ve cinayet oranlarını da açıklayan Çalışkan, 2018 yılı boyunca toplam 29 bin 104 hırsızlık olayının yaşandığını dile getirdi. Cinayet ortalamasının yıllık 387 cinayet olduğunu ifade ederek yaşlara göre suç oranlarına da değinen Çalışkan, 19-24 yaş gruplarında uyuşturucu kullanımının birinci sırada olduğunu ifade etti. Öte yandan yabancı uyruklu vatandaşların da en çok işlediği suç türünün resmi belgede sahtecilik olduğunu dile getirdi.



Sempozyum sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, ihbarın cevaplanma süresini test etti. 6'ıncı saniyede cevap alan Çalışkan, ihbarın cevaplanmasının ortalama 5 saniye olduğunu ifade etti. Öte yandan ekip sevkinin ise 7 ila 7,5 dakika arasında olduğunu belirten Çalışkan, bu sürenin 5 dakikaya indirilmesini hedeflediklerini açıkladı.



"En huzurlu gün Pazar günü, en huzursuz gün Çarşamba günü"



Suç oranlarının gün, ay ve mevsimlere göre dağılımını açıklayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "İstanbul'da 2018 yılında gerçekleşen suçların aylara dağılımı elde edilen sonuca göre her ay ortalama 32 bin 505 suç işlenmektedir. Yine 2018 yılı aylara göre dağılımda Ekim ayı en fazla suç işlenen ay olmuş 34 bin 745 Temmuz ayı onu takip etmiş, Ocak ayı Eylül ve mart ayları onları takip etmiştir. 2018 yılında günlere göre suç değerlendirmesinde ise Pazartesileri en fazla suç işlenen gün olmuş 57 bin on olarak. Cumartesi, Cuma, Çarşamba ve Perşembe bu günleri takip etmiştir. Yine bizim yaptığımız inceleme 365 gün ortalama olarak değerlendirdiğimizde Çarşamba günleri en huzursuz gün olarak değerlenmekte 15.00-16.00 saatleri suçun en çok işlendiği saatler olarak gözükmektedir. En huzurlu gün olarak ise Pazar gününün sabah 07.00-08.00 arası olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.



"2018 yılı boyunca toplam 29 bin 104 hırsızlık olayı yaşanmıştır"



Hırsızlık ve cinayet oranları hakkında bilgi veren Çalışkan, " Cinayet suçları üzerinde yaptığımız çalışmada 2000-2018 yılı içerisinde toplam 7 bin 336 cinayet işlenmiş İstanbul'da ortalama yıllık 387 cinayete denk gelmekte. En fazla 2005 yılında 603 cinayet işlenmiş. En az olarak da 2011 yılında 247 cinayet işlenmiş. İş yerinden ve evden hırsızlık suçlarında yapılan değerlendirmelerde 2018 yılı boyunca toplam 29 bin 104 hırsızlık olayı yaşanmıştır. Bu veriler 12 aya oranlandığında ayda 2 bin 425 hırsızlık olayı meydana gelmektedir. Mevsim olarak bakıldığında kış mevsiminde araçtan ve iş yerinden hırsızlık olaylarında artış gözükürken, yaz mevsiminde ise evden hırsızlıklar artmaktadır" diye konuştu.



"19-24 yaş grubunda ise uyuşturucu konusu birinci sırada"



Yaş gruplarına göre suç dağılımı oranına da değinen Çalışkan, "Yaş gruplarına göre dağılımda 18 yaş altı grubun en fazla işlenen ilk 5 suçu, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık ve evden hırsızlık şeklinde sıralaması var. 19-24 yaş grubunda ise uyuşturucu konusu birinci sırada. Kasten yaralama ikinci ve taksirle yaralama üçüncü sırada. 37-42 yaş grubunda uyuşturucu konusu gündemden çıkıyor. Kasten yaralama birinci sıraya geçiyor, ikinci sırada tehdit ve üçüncü sırada uyuşturucu konusu yine gündeme geliyor. İstanbul'da gerçekleşen tüm suçlarda en riskli 23-30 yaş arası gençlerin oluşturduğu gruptur. Ekonomik olarak geliri olmayan ve düzenli gelir elde edemeyen işçi sınıfının suç işleme oranı, İstanbul'da gerçekleştirilen suçların yaklaşık olarak yüzde 52'sini oluşturmaktadır. 12-38 yaş aralığında gerçekleşen suçlar İstanbul'da 2018 yılı boyunca gerçekleşen suçların yüzde 66,5'ini teşkil etmektedir. Tüm yaş grupları içerisinde suçun en fazla işlendiği yaş 23 olup, 23-38 yaş aralığında gerçekleşen 131 bin 974 toplam suç sayısının yaklaşık olarak yüzde 33,5'ini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Yabancıların işlediği suçlarda resmi belgede sahtecilik birinci sırada yer almakta"



Çalışkan, yabancı uyruklu vatandaşların en çok işlediği suçların arasında resmi belgede sahtecilik olduğunu belirterek; "İstanbul'da gerçekleşen suçlarda yabancı ülke vatandaşlarının payı da ciddi olarak gözükmekte. Yabancıların işlediği suçlarda ilk 5 suç arasında resmi belgede sahtecilik birinci sırada yer almakta. Uyuşturucu veya uyarıcı madde almak, satmak ikinci sırada. Resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyan olarak değerlendirdiğimiz suç türü üçüncü sırada. Açıktan hırsızlık dördüncü ve son olarak ise diğer suçlar" diye konuştu.



"Bunda da ilk 5 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz"



Ortalama bekleme süresini ispatlamak ve uygulamalı olarak göstermek için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Çalışkan'ın ihbar çağrısının 6'ncı saniyesinde cevaplanmasının ardından ortalama sürenin 5 saniye olduğunu açıklayarak; "10 saniyenin ortalama 5 saniyesinde 155'ten cevap alıyorsunuz. Ekip talebinizde ortalama 7- 7,5 dakikaya düşürdük. Bunda da ilk 5 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. İnşallah gerçekleştireceğiz" dedi. - İSTANBUL

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