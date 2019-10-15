İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan:

Türkiye'nin sınır ötesinde çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini söyleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Dünya da bu operasyonu seyrediyor. Çok haklı, çok doğru, gerçekten ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür de çok başarılı gidiyor. Başarılı da neticeleneceğinden eminim" dedi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde görev yapan ve performanslarıyla başarı gösteren polis, amir ve müdürler için ödül töreni düzenledi. Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) sistemi üzerinden belirlenen başarılı emniyet mensuplarının ödül ve plaket töreni Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleştirildi. Kahvaltı eşliğinde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda birim müdürü ve emniyet personeli katıldı. Kahvaltı sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, görevinde başarı gösteren polis, amir ve müdürlere ödüllerini takdim etti.



Polislerin başarılarının belirlendiği METE projesi, polis müdürlerinin cep telefonlarına yüklenen bir uygulama olarak çalışıyor. GPS üzerinden aktif olan sistem sayesinde, polis müdürleri mecburen yerinde denetleme yapmak zorunda kalıyor. Bu sayede elde edilen veriler anlık olarak işlenebiliyor. Her bir personelin verimliliği de objektif olarak sisteme yansıyor.



"İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri yapma hedefimize çok yakınız"



Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Bilmenizi isterim ki İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri yapma hedefimize çok yakınız. Şimdiye kadar sarf ettiğimiz emekler ve uygulamaya koyduğumuz projeler, özellikle son üç yılın istatistiklerine büyük bir başarı olarak yansımıştır. 2017 yılından bu günü evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik bir azalma, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 43.4'lük bir azalma, oto hırsızlığı konusunda yüzde 53.9'luk bir azalma ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 52'lik bir azalma meydana gelmiştir. Başarımız sadece İstanbul ile sınırlı değildir. Bugün İstanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen bir çok marka şehirden daha güvenlidir. Yüz bin kişiye düşen suç oranlarına göre Berlin'de evden hırsızlık 211, Brüksel'de bin 907, Londra'da 234, Viyana'da 469'iken İstanbul'da bu oran 119'dur. İş yerinden hırsızlık olaylarında Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130'iken İstanbul'da bu oran 55'tir. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37'iken İstanbul'da 20'dir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana'da 86'iken İstanbul'da bu oran 39'dur. Bu başarının arkasında gece gündüz sokaklarda tam hakimiyet sağlayan ve uygulamaya koyduğumuz projelerle millete güvenlik hizmetinin en iyisini veren İstanbul polisi vardır" diye konuştu.



"Bir gün önce ses bombası atanı ertesi gün evinde yatırmayacağız"



Konuşmasında Barış Pınarı harekatına da değinen Çalışkan, "Dünya da bu operasyonu seyrediyor. Çok haklı, çok doğru, gerçekten ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür de çok başarılı gidiyor. Başarılı da neticeleneceğinden eminim. Burada bizlere de görev düşüyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimizde kuş uçurtmayacağız. İllegal hiçbir eyleme izin verilmeyecek. Başarılı olmanın şartı şu, mümkün olduğu kadar olayları önlemek. Önleyici polislik çok kıymetli. Fakat önleyemedik, olay meydana geldi. mutlaka onları en kısa sürede yakalamak. Bir gün önce ses bombası atanı ertesi gün evinde yatırmayacağız. Bir gün önce hırsızlık yapan, soygun yapan kişiyi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün teknik olarak imkanımız neyse, hukuk çerçevesinde, evinde yatırmayacağız. Kelepçeyi vurup cumhuriyet savcısının karşısına çıkartacağız. Avcılar'da hırsızlık yapanı gideceğiz, Amasya'da yakalayacağız. Amasya'da bileklerine kelepçeyi takıp, cumhuriyet savcımızın karşısına getireceğiz. Şunu bilecekler. İstanbul'da suç işlemek kolay bir iş değil. Hadi işledik, eminiz ki İstanbul polisi o gece bizi yakalayacak. Hadi onu da atlattık, bir ay da geçse, 6 ay da geçse peşimizi bırakmayacak. Bizi mutlaka ve mutlak hakimin karşısına çıkartacak. Bu duyguyu onlara fazla fazla yaşatmamız gerekiyor, yaşatıyoruz. METE'de başarılı olan arkadaşları tebrik ediyorum. METE projesiyle biz bir çok arkadaşımızı keşfediyoruz. Bir projeyi başlatmak ne kadar kıymetliyse, devam ettirebilmek bir o kadar daha kıymetli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL