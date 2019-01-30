İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "'engin Gönüllüler Şenliği"Ne Katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "'Engin Gönüllüler Şenliği"ne katıldı İstanbul Emniyeti'nden 'Engin Gönüllüler Şenliği' İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Engin gönüllü ailelerinin hepsi eli öpülesidir"İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "'Engin Gönüllüler Şenliği"ne katıldı

İstanbul Emniyeti'nden 'Engin Gönüllüler Şenliği'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Engin gönüllü ailelerinin hepsi eli öpülesidir"



İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan 'Engin Gönüllüler Çocuk Şenliği' programı kapsamında polis yakını engelli çocukları ve ailelerini ağırladı. Programda konuşan Çalışkan "Meslektaşlarımız başta olmak üzere engin gönüllü ailelerinin hepsi eli öpülesidir. Bunlar çok özel bir yük taşıyorlar, Allah onlara özel bir görev vermiş" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın himayelerinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engin Gönüllüler Çocuk Şenliği' düzenlendi. Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'ndeyapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul'da görevli İlçe Emniyet Müdürleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Çalışkan'ın eşi Müberra Çalışkan ile katıldığı etkinlikte 65 aile, 95 çocuk olmak üzere toplamda 250 kişi ağırlandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın konuşması sonrası çocuklarla pasta kesildikten sonra tiyatro oyunu sergilendi. Mini bir illüzyon gösterimi ardından Mustafa Çalışkan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, " Polislik meslek dalı olarak bambaşka bir meslek dalıdır. Bu dili konuşabilmek, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanımızla konuşuyorsunuz yeri geldiğinde sokakta çaresiz kimsesiz birisiyle konuşuyorsunuz. Her iki lisanı da kullanabilmeniz gerekir o yüzden polislik kutsal üzeri bir meslektir. Eli öpülesi insanlar vardır, polislik mesleği de bunlardan bir tanesidir. Engin gönüllü ailelerinin anne ve baba o ailelerin hepsi eli öpülesi insanlardır. Bunu gönülden dile getiriyorum. Meslektaşlarımız başta olmak üzere engin gönüllü ailelerinin hepsi eli öpülesidir. Bunlar çok özel bir yük taşıyorlar, Allah onlara özel bir görev vermiş. Bir gün yüzmede şampiyon olmuş engin gönüllü bir yavrumuz bana şunu söyledi 'ben halimden şikayet etmiyorum, hatta Allah'ıma şükrediyorum, Cenabı Allah beni işaretlemiş. Ben Allah'ın işaretlediği özel olarak işaretlediği bir kulum o manada şükrediyorum' demişti. Bu yüzden engin gönüllü ailelerin hepsine hem teşekkür ediyoruz hem de ellerinden öpüyoruz" dedi.

"110 haftada 45 ilden toplam 134 şehit ailesini şehrimizde ağırlama onuruna eriştik"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Mustafa Çalışkan, "Ülkemizin dört bir yanından şehit ailelerimizi misafir edip, tarihi ve kültürel mekanları gezdiğimiz "büyük aile" projesiyle 110 haftada 45 ilden toplam 134 şehit ailesini şehrimizde ağırlama onuruna eriştik. Yine göreve başladığım günden bu yana İstanbul'da şehit olan kahraman meslektaşlarımızın ailelerine devletimizin sağladığı imkanlara ek olarak birer ev almak üzere çalışmalar yaptık, şu ana kadar 44 şehidimizin ailesini bu imkandan faydalandırdık. Bir başka projemiz anaokulu projesi personellerimizin talepleri doğrultusunda Fatih ilçemizde 'Son Kale Anadolum' ve Üsküdar ilçemizde 'Ocağım Anadolu' olmak üzere 2 anaokulunu faaliyete geçirdik. Engin gönüllü yavrularımız için de bir takım projelerimiz var. 'Atım Benim Kanatlarım' projesi kapsamında Veliefendi'de Türkiye Jokey Kulübü aparanı eğitim merkezinde 'At terapisi' programı başlattık. Şu ana kadar 35 ailemiz bu imkanlardan faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Başka bir proje ise 'Özel Eğitime Gereksinim Duyan Koro Ekibi projesi. Bu proje ile Yavuz Bingöl şefliğinde Aralık 2018 tarihinde başlanıldı inşallah 16 Mayıs 2019 Engin Gönüllüler haftasında bir program düzenlemek üzere çocuklarımızla birlikte provalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

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