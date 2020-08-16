İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Helikopter ile havadan ormanları denetledi - Son Dakika

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Helikopter ile havadan ormanları denetledi

İSTANBUL - Son dönemde artan orman yangınlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aydos Ormanı'nda helikopterle denetim yaptı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise denetimlere karadan destek verdi.

Son dönemde İstanbul'da orman yangınlarında artış gözleniyor. Özellikle Aydos Ormanı'nda çıkan yangınların ardından denetimler de sıklaştırıldı. Aydos Ormanı'nda bulunan 17 giriş noktasında ilçe polis ekipleri ve yunus motosikletli timler nöbet tutuyor. Pikniğe gelen vatandaşlar Aydos Kalesi'nden uçurulan drone ile anons edilerek uyarılıyor. Tespit edilen şüpheli şahıslara ise anında müdahale ediliyor. Bu günde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş helikopterle Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.