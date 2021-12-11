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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi

11.12.2021 14:43

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş (86), İzmir'de toprağa verildi.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş (86), İzmir'de toprağa verildi. Aktaş'ın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün, öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikcioğlu Camisi'nde öğle vakti, Aktaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sebahat Aktaş'ın oğlu İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve akrabalarının ve yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Sebahat Aktaş'ın eşi Mustafa Aktaş ise rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılmadı.Kılınan namazın ardından Aktaş'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakan Soylu, daha sonra beraberindeki heyetle hava yoluyla kentten ayrıldı.


İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi

Zafer Aktaş, İstanbul, İzmir, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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